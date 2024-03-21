Обратный отсчет от Андрея Маури: 84 дня до юбилея города Кирова

21 марта 1968 года на основании распоряжения Совета министров РСФСР и решения Кировского облисполкома было образовано Кировское Управление по производству игрушек и народных художественных промыслов.

Это решение послужило развитию традиционных для кировчан народных промыслов. Именно это время принято считать настоящим расцветом традиционных вятских художественных изделий из капокорня. Большой спрос на эти уникальные изделия способствовал не только увеличению объёмов производства, но и созданию уникальных каповых шедевров. Для обеспечения производства уникальным сырьём создавались целые экспедиции и этому придавалось большое значение.

К большому сожалению, в настоящее время промысел существует исключительно благодаря энтузиазму руководителя небольшой компании «Каповая Шкатулка» Алтынай Рахметовой и пары ветеранов-кустарей.