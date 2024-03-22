Обратный отсчет от Андрея Маури: 83 дня до юбилея города Кирова

22 марта 1987 года в Кирове завершился первый турнир по мини-футболу на снегу, проводимый под эгидой горкома ВЛКСМ. В нём приняли участие более 1000 любителей самого популярного вида спорта. Победила команда «Маяк», представлявшая одноимённый завод.

Специально к началу турнира мастерицы кировской фабрики игрушек «Весна» сделали оригинальный сувенир - забавного ежика, который и стал талисманом соревнований. Второй турнир собрал уже более 2500 участников и по организации и массовости был признан газетой «Комсомольская правда» одним из лучших в СССР.

По итогам конкурса, проведённого газетой, кировская команда «Ветеран» приняла участие в первом чемпионате СССР по мини-футболу на снегу в марте 1988 г. и заняла 13 место среди 24 участников. Одним из лучших бомбардиров соревнований стал кировчанин Сергей Лесников, забивший 6 мячей. В дальнейшем турнир по инициативе тогдашнего руководителя города Василия Киселёва стал называться «Кубок мэра».