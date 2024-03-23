Обратный отсчет от Андрея Маури: 82 дня до юбилея города Кирова

23 марта 1900 года стало известно, что вятские пароходовладельцы Т.Ф. Булычёв, Я.Ф. Тырышкин и П.И. Александров, объединившись, создали пароходное «Общество по реке Вятке», преобразованное в 1902 г. в «Товарищество Вятско-Волжского пароходства».

Основной капитал фирмы составил около 3 миллионов рублей. Директором-распорядителем нового акционерного предприятия стал Тихон Булычев, членом правления был Яков Тырышкин.

Дела пароходной компании шли хорошо, она фактически оказалась монополистом в вятском пароходстве и в 1904 г. это акционерное предприятие владело 36 пассажирскими и буксирными пароходами, а также более 100 баржами, баркасами и другими судами.

Все суда Товарищества были неплохо оснащены: многие из них были так называемого американского типа - двухпалубные. На пароходах имелось электрическое освещение и нефтяное отопление.