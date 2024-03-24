Обратный отсчет от Андрея Маури: 81 день до юбилея города Кирова

24 марта 1935 года кировские динамовцы провели первый официальный матч по хоккею с мячом со сборной Северных железных дорог (г. Москва). Кировчане победили 4:0, и хоккей с мячом в Вятке заявил о себе как самостоятельный вид спорта.

Хоккей с мячом как забава появился в наших краях в середине 20-х годов XX века. Датой основания кировской команды «Родина» принято считать 1934 год. Первые игры команда, правопреемницей которой считают современную "Родину", проводила до и сразу после войны под названием "Снайпер".

В середине 30-х в первенстве города участвовало 14 команд, а в чемпионате Вятского края выступили 18 команд! Кировские команды постоянно выступали в различных всероссийских соревнованиях: Кубках СССР, РСФСР, Кубках ЦС "Спартак", "Локомотив", чемпионатах железной дороги и других. В сезоне 1954-55 годов команда ДК Сталинского района (прообраз "Родины") впервые участвует в первенстве РСФСР.

В 1955 году хоккеисты из Кирова дошли до полуфинала Кубка РСФСР. В 1941г. Московский завод им. Лепсе был эвакуирован в Киров. Спортом номер один у работников предприятия стал хоккей с мячом. В конце 40-х команда «Снайпер» стала называться "Большевик", затем «Команда ДК Сталинского района», в 1956 г. была переименована в «Команду ДК Октябрьского района». Под нынешим своим названием - "Родина" - заводская команда впервые выступила в сезоне 1957-58гг.