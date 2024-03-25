Обратный отсчет от Андрея Маури: 80 дней до юбилея города Кирова

25 марта (по старому стилю) 1812 году родился Александр Иванович Герцен (1812-1870), русский писатель, публицист, революционер. В 1835-1837 гг. находился в вятскои‌ ссылке.

В канун своего 25-летия Герцен по новому осознает значение ссылки в своей жизни. "В Вятке я сделал переход от юношества к совершеннолетию". Ему становится печально от мысли, что рано или поздно придется расстаться со своими вятскими друзьями.

Писатель основал библиотеку в Вятке и даже жил в библиотеке какое-то время. С 1917 г. библиотека носит его имя и является одной из крупнейших и старейших среди региональных библиотек России. А на открытии Вятской публичной библиотеки Александр Герцен произнес знаменитую речь, содержание которой актуально и сегодня.