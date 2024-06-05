Обратный отсчет от Андрея Маури: 8 дней до юбилея города Кирова

5 июня 1714 года началось возведение Церковь Иоанна Предтечи (ул. Свободы, д. 54). Она построена в стиле «вятского барокко» и находится в историческом центре, в пешей доступности от других достопримечательностей Кирова, но когда-то это была далекая окраина Хлынова - Вятки.

Возведение каменного храма длилось пять лет и сейчас является третьим по возрасту зданием в Кирове. За три столетия храм прошел общий для многих русских церквей путь: от создания к расцвету, а затем через закрытие и забвение к возрождению в новейшее время. Храм неоднократно перестраивался в 1730-1740-х, 1781, реконструкция в 1825 году архитектором И.Д. Дюссар де Невиль. Нынешний, особенно нарядный вид храм приобрел уже в конце XIX века при реконструкции его в 1898 г. И.А. Чарушиным.