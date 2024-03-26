Обратный отсчет от Андрея Маури: 79 дней до юбилея города Кирова

26 марта 1903 года на заседании Вятской Городской думы было решено:

- утвердить Договор и условия займа на строительство ГЭС в городе (строительство оценивалось в 100 000 рублей, а своих денег в казне было лишь 10 000, займ на недостающую сумму под 6% годовых на 20 лет выделила купчиха Савинцева*, у которой к тому времени была электростанция на мельнице на реке Ивкинке);

- установить плату за пользование электроэнергией: 27 копеек за кВтч – с 4 утра до 11 вечера, 15 копеек – в остальное время.

* Купчиха 2-й гильдии Надежда Эдвиновна Савинцева (1844 - ?) вошла в историю Вятки тем, что участвовала в строительстве водопровода, первой вятской электростанции, в создании электрической и телефонной сети, предоставляя городской управе денежные займы. Во время русско-японской, а также первой мировой войн, занималась обширной благотворительной деятельностью. В доме Н.Э. Савинцевой представители династии находились в ссылке в апреле 1918 года.