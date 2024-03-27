Обратный отсчет от Андрея Маури: 78 дней до юбилея города Кирова

27 марта 1937 года родился Геннадий Федорович Шулятьев, заслуженный врач РФ, академик РАЕН, почетный гражданин Кировской области, 30 лет, с 1975 по 2004 годы, возглавлявший департамент здравоохранения Кировской области.

С самого начала трудовой деятельности Геннадий Федорович проводил в жизнь программу укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, проявлял заботу об укомплектовании учреждений здравоохранения квалифицированными высокопрофессиональными медицинскими кадрами, при его непосредственном участии в городе Кирове был открыт медицинский институт и базовое училище по повышению квалификации средних медицинских работников.

На доме по улице Труда, 37, где жил Геннадий Фёдорович, установлена мемориальная доска.