Обратный отсчет от Андрея Маури: 78 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
27 марта 1937 года родился Геннадий Федорович Шулятьев, заслуженный врач РФ, академик РАЕН, почетный гражданин Кировской области, 30 лет, с 1975 по 2004 годы, возглавлявший департамент здравоохранения Кировской области.
С самого начала трудовой деятельности Геннадий Федорович проводил в жизнь программу укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, проявлял заботу об укомплектовании учреждений здравоохранения квалифицированными высокопрофессиональными медицинскими кадрами, при его непосредственном участии в городе Кирове был открыт медицинский институт и базовое училище по повышению квалификации средних медицинских работников.
На доме по улице Труда, 37, где жил Геннадий Фёдорович, установлена мемориальная доска.
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