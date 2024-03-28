Обратный отсчет от Андрея Маури: 77 дней до юбилея города Кирова

28 марта 1955 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ об объединении рабочих поселков Вятский и Лесозаводский были объединены в один рабочий поселок, который был преобразован в город районного подчинения - Нововятск. В 1989 г. Нововятский район вошел в состав города Кирова.

В дореволюционное время на территории современного Нововятска были расположены деревушки: Грухи, Коноваловская, Татарка, Крутиха, Мареевская. Используя выгодное транспортное положение места, руководитель акционерного общества северных заводов Пастухов построил здесь в 1913 г. лесопильный завод.

Этот завод был первым лесопильным предприятием в Вятской губернии. В годы первых пятилеток завод быстро развивался. Вокруг завода рос большой рабочий поселок, который получил название Лесозаводский. В 1932 г. около деревни Грухи был заложен второй деревообрабатывающий комбинат. Вокруг производственных цехов вырос второй рабочий поселок - Вятский.