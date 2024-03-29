Обратный отсчет от Андрея Маури: 76 дней до юбилея города Кирова
29 марта 1676 года в Хлынове по благословению епископа Вятского и Великопермского Ионы начали копать рвы на месте, отведенном для Троицкого Кафедрального собора. Идею каменного строительства епископ Иона принялся воплощать вскоре после приезда в город Хлынов в январе 1675 года.
Всего за время служения на Вятке Владыка Иона благословил строительство не менее 22 храмов (не считая монастырей и часовен).
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