Обратный отсчет от Андрея Маури: 75 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
30 марта 1973 года при Кировской областной научной библиотеке имени А.И. Герцен создан клуба «Вятские книголюбы».
Основателем и первым председателем стал Евгений Дмитриевич Петряев, после смерти которого (1987г.) клубу присвоено его имя.
Главное направление в работе - краевое литературоведение и книговедение.
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