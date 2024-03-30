Обратный отсчет от Андрея Маури: 75 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

30 марта 2024 144 0
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30 марта 1973 года при Кировской областной научной библиотеке имени А.И. Герцен создан клуба «Вятские книголюбы».

 

Основателем и первым председателем  стал Евгений Дмитриевич Петряев, после смерти которого (1987г.) клубу присвоено его имя.

 

 

Главное направление в работе - краевое литературове­дение и книговедение.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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