Обратный отсчет от Андрея Маури: 75 дней до юбилея города Кирова

30 марта 1973 года при Кировской областной научной библиотеке имени А.И. Герцен создан клуба «Вятские книголюбы».

Основателем и первым председателем стал Евгений Дмитриевич Петряев, после смерти которого (1987г.) клубу присвоено его имя.

Главное направление в работе - краевое литературове­дение и книговедение.