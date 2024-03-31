Обратный отсчет от Андрея Маури: 74 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
31 марта 2010 года решением Кировской городской Думы утверждён Флаг города Кирова, как официальный символ муниципального образования.
«Флаг муниципального образования „Город Киров“ представляет собой прямоугольное полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого - направленная по диагонали вниз выходящая из схематически показанного облака синего цвета рука в рукаве красного цвета, держащая натянутый лук красного цвета с наложенной стрелой красного цвета, выше которой - уширенный крест красного цвета».
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