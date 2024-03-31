Обратный отсчет от Андрея Маури: 74 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

31 марта 2024 96 0
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31 марта 2010 года решением Кировской городской Думы утверждён Флаг города Кирова, как официальный символ муниципального образования.
 

 

«Флаг муниципального образования „Город Киров“ представляет собой прямоугольное полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого - направленная по диагонали вниз выходящая из схематически показанного облака синего цвета рука в рукаве красного цвета, держащая натянутый лук красного цвета с наложенной стрелой красного цвета, выше которой - уширенный крест красного цвета».

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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