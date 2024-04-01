Обратный отсчет от Андрея Маури: 73 дня до юбилея города Кирова

1 апреля 1946 года Совет по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР принял постановление об открытии Феодоровской церкви. Храм был достроен в 1918 г., а начали его возведение еще в 1915 г. - в честь 300-летия дома Романовых. Феодоровская икона Божией Матери считалась покровительницей царской династии. В 1930 году храм закрыли.

До 1962 года Феодоровская церковь, спроектированная И. Чарушиным, принимала прихожан, но в 1962 г. решением городских властей храм был закрыт, а в 1963 г. его здание взорвали и разломали с помощью танков, замостив обломками красного кирпича проезжую часть. В 1974г. городские власти попытались возвести на этом святом месте памятник в честь 600-летия г. Кирова, в основании храма была заложена т.н. «капсула времени».

В 2006 г. Вятская епархия предложила возвести на этом месте небольшой деревянный храм - копию Владимирской церкви в резиденции президента РФ на Валдае, и 25 августа 2007 г. новый Феодоровский храм был освящен. В январе 2023 г. церковь сгорела.