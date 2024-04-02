Обратный отсчет от Андрея Маури: 72 дня до юбилея города Кирова

2 апреля 1987 года в Кирове распоряжением Совета Министров СССР был открыт филиал Пермского государственного медицинского института (ныне Кировский государственный медицинский университет).

Решение об открытии филиала было принято после рабочего визита в Киров правительственной комиссии во главе с министром здравоохранения РСФСР А.И. Потаповым и ректором Пермского медицинского института Е.А. Вагнером. Благодаря поддержке первого секретаря Кировского областного комитета КПСС В.В. Бакатина и заведующего Кировским областным отделом здравоохранения Г.Ф. Шулятьева филиалу были переданы ряд зданий для размещения теоретических и биологических кафедр, административной и хозяйственной служб.

Исполняющим обязанности директора вуза был назначен директор В.А. Журавлев. Благодаря поддержке областного бюро КПСС и облисполкома всем иногородним преподавателям было предоставлено жилье, что позволило в короткие сроки сформировать профессорско-преподавательский состав первого медицинского вуза Вятки.