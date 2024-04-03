Обратный отсчет от Андрея Маури: 71 день до юбилея города Кирова

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3 апреля 2012 года в урологических отделениях двух больниц Кирова установлены современные комплексы медицинского оборудования для лечения больных с мочекаменной болезнью методом дистанционной и контактной литотрипсии, иначе говоря, литотрипторы.

Каждый комплекс представляет собой высокотехнологичное современное оборудование, в состав которого помимо устройства для дробления камней входят аппараты для рентген- и УЗИ- диагностики. На приобретение двух литотрипторов по программе модернизации здравоохранения было израсходовано 55,8 млн рублей.

«Анализируя результаты лечения на данном аппарате, нужно отметить 100-процентное разрушение камней, отсутствие каких-либо осложнений, что позволило данным пациентам избежать травматичных открытых операций. Сила ударной волны довольно адекватна и хорошо переносится пациентами», - поделился впечатлениями врач-уролог горбольницы № 6 Иван Куклин.