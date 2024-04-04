Обратный отсчет от Андрея Маури: 70 дней до юбилея города Кирова

4 апреля 1922 года начальник Вятского гарнизона издал приказ о запрещении ношения форменных шлемов с красной звездой (будёновок) всем лицам, коим они не присвоены. В приказе разъясняется что шлемы присвоены только в строевых частях, от красноармейцев до командиров и комиссаров включительно, а также начальникам и комиссарам военных учреждений. Виновные в неисполнении приказа будут привлекаться к строгой ответственности.

Кстати,к созданию этого головного убора приложил руку и наш земляк Виктор Васнецов. По одной из версий, примерно в 1915–1916гг., по заказу двора Его Императорского Величества Виктор Васнецов разработал суконные шлемы, стилизованные под старорусские. В них солдаты Российской императорской армии должны были маршировать в победном параде по Берлину. Но в армию головные уборы так и не поступили, а вместе с новыми парадными шинелями остались лежать на складах, где их якобы и нашли большевики.

По другой версии, созданной в 1918 г. РККА требовалась новая форма, которая должна была значительно отличаться от формы Белой армии. Наркомат по военным делам РСФСР объявил конкурс. Форму разработали художники Виктор Васнецов, Борис Кустодиев, Михаил Езучевский, Сергей Аркадьевский и другие. 18 декабря 1918 года Реввоенсовет наконец утвердил все составляющие нового обмундирования, в том числе и головной убор - будёновку. Цвет звезды на будёновке отличался, в зависимости от рода войск: в пехоте носили малиновую звезду, в кавалерии - синюю, в артиллерии - оранжевую (в приказе именуется «померанцевый» цвет), в инженерных и сапёрных войсках - чёрную, летчики аэропланов и воздухоплаватели аэростатов - голубую, пограничники - традиционно зелёного цвета.