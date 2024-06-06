Обратный отсчет от Андрея Маури: 7 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
6 июня 2014 году на доме № 18 по Октябрьскому проспекту города Кирова, на здании заводоуправления ОЦМ была установлена Мемориальная доска Счастливцеву Николаю Степановичу. Он работал на «Кировском заводе по обработке цветных металлов» с 1954 по 1987 г., директор завода с 1962 по 1985 год, орденоносец, Почетный гражданин города Кирова.
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