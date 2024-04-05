Обратный отсчет от Андрея Маури: 69 дней до юбилея города Кирова

5 апреля 1969 года программы кировской студии ТВ впервые вышли в эфире Центрального телевидения. Двухчасовая передача "Край наш Вятский" - о людях, достижениях, и, конечно, о самом городе: «Вот он, город, который носит имя нашего замечательного земляка, пламенного трибуна революции - Сергея Мироновича Кирова».

Начиналась программа с выступления первого секретаря обкома (руководителя области) Бориса Петухова, которого кировчане впоследствии метко назвали «царём Борисом». Кировское телевидение было одним из первых в СССР.

Страна увидела и киноочерк о Кировской области, и телефильмы – "Командир бессмертного взвода", "Мальчик из Уржума", "Балтийская песня моя" и концерт художественной самодеятельности. С апреля 1969 по конец 1970 года в эфире программы «Время» прошло более 230 киносюжетов о самых разнообразных сторонах жизни Кировской области.