Обратный отсчет от Андрея Маури: 68 дней до юбилея города Кирова

6 апреля 1905 года в зале мужской гимназии открылась первая периодическая художественная выставка в Вятке. В записных книжках фотографа С.А. Лобовикова, чудом уцелевших во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде и сохранённых его сыновьями, можно найти следующую запись, датированную весной 1905 г.: «Задумали мы устроить выставку. Желающих оказалось по заявлению до 16 человек. Назначили день и час и место для первого собрания, чтобы обсудить, как и где устроить, но… явились на первое собрание всего четыре человека: худож. Румянцев, Огородников, купец Хлебников и я». О том, чтобы придать выставке какую-нибудь определённую творческую направленность, устроители её и не помышляли – она должна была быть лишь смотром возможностей.



Первая выставка положила начало объединению сил местных художников, привлекла к их работе внимание общественности, открыла одаренной молодёжи возможность участия в ней.