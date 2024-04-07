Обратный отсчет от Андрея Маури: 67 дней до юбилея города Кирова

7 апреля 1927 года в Вятке была создана ячейка ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиации и химической промышленности). Общество осуществляло огромную работу по обучению населения военному делу.

Хотя Осоавихим считалось добровольным, обучение в нём должен был пройти каждый человек допризывного возраста. Основной формой военного обучения молодежи были военно-учебные пункты осоавихим - они создавались на базе предприятий промышленности и в учреждениях.

С 1936 года здесь начали подготовку летчиков и парашютистов, в сентябре 1940 года - шоферов и мотоциклистов.За это время подготовлено 36 тысяч ворошиловских стрелков и 96 тысяч значкистов ПВХО.