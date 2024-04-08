Обратный отсчет от Андрея Маури: 66 дней до юбилея города Кирова

8 апреля 1962 года в 10 часов утра состоялось открытие моста через реку Вятку в городе Кирове, который соединил основную левобережную часть города с заречной. До этого использовалась паромная переправа.

Мост представляет собой семипролетное строение длиной 538 метров, шириной 17 метров. Высота его от уровня воды равняется 13 метрам. Земляная дамба протянулась на два километра. Мост через Вятку строил коллектив мостопоезда 452. Строительство моста велось с 1957 года.