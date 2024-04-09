Обратный отсчет от Андрея Маури: 65 дней до юбилея города Кирова

9 апреля 1998 года в Кирове прошёл митинг профсоюзов. Рабочие, учителя, врачи, пенсионеры вышли на Театральную площадь с требованиями выплатить долги по зарплате и отправить президента Ельцина на пенсию - всего собралось более 5 тысяч человек.

На митинге присутствовали губернатор Владимир Сергеенков, мэр города Анжелий Михеев, представители партий. Выступали люди от заводов. Так, на заводе «Маяк» из 12 тысяч рабочих осталось трудиться три, зарплата не выплачивалась более года. Полное обнищание царило в лесопромышленном комплексе, высококвалифицированные кадры не могли найти работу. На Костинской птицефабрике количество выпускаемого мяса снизилось с 5 тысяч тонн в год до 400 тонн. Медики говорили о непосильном для граждан росте цен на лекарства и недоступности бесплатной медицины, гарантированной Конституцией. 31 декабря 1999 года Ельцин покинул пост Президента. Россию возглавил 47-летний Владимир Путин. Ситуация в стране стала налаживаться.