Обратный отсчет от Андрея Маури: 64 дня до юбилея города Кирова

10 апреля 1918 года в Вятке был национализирован кинотеатр «Колизей». Концертный зал и электротеатр Николая Владимировича Рязанцева был открыт 1 августа 1913 года.

Николай Владимирович Рязанцев был из купеческого рода, его отец Владимир Владимирович Рязанцев был совладельцем Косинской бумажной фабрики. Деревянное здание старого "Колизея" находилось на месте нового здания художественного музея, за домом № 47 по Спасской. А с улицы проход к нему украшала деревянная арка с вывеской и афишами.

По тому времени "Колизей" был самым вместительным и удобным в городе. Внешне здание "Колизея" выглядело довольно просто - большой деревянный сруб, поначалу даже не обшитый тесом. Несколько украшений в стиле модерн - две башенки на крыше, балконы, резные наличники.