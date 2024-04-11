Обратный отсчет от Андрея Маури: 63 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
11 апреля 1909 года родился наш земляк, Герой Советского Союза Титлин Иван Павлович.
26 октября 1943 г. батальон под командованием Титлина первым переправился через реку Днепр в районе плотины Днепрогэса, штурмом овладел траншеями противника и предотвратил запланированный гитлеровцами взрыв плотины. Будучи изолированным от остальных частей, личный состав батальона в течение трех суток удерживал позиции, отбивая контратаки гитлеровцев, более 30 раз переходил в рукопашные схватки. В этих боях старший лейтенант Титлин был ранен, но продолжал бой.
После войны работал в Кирове директором магазина № 1. В 70-е гг. XX в. он стал трудиться в Государственном архиве и пробыл там в течение 10 лет. Был ярким, открытым к общению, добродушным и юморным человеком. Про войну иногда рассказывал коллегам, говорил, что это было жестокое и беспощадное время.
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