Обратный отсчет от Андрея Маури: 62 дня до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
12 апреля 2019 года в Кирове состоялось торжественное открытие мемориальной доски герою Советского союза космонавту Александру Сереброву. Памятную плиту установили на здании школы № 14, где до седьмого класса учился космонавт.
Александра Сереброва называли «космическим Кулибиным» и «Гагариным 1990-х». Он десять раз выходил в открытый космос, за что и попал в книгу рекордов Гиннеса. Серебров участвовал в разработке базового блока орбитальной станции «Мир», в проектировании систем жизнеобеспечения, выходных скафандров.
В 1995 году Александру Сереброву было присвоено звание почетного гражданина Кирова за выдающиеся заслуги и подвиги, мужество и героизм.
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