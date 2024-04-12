Обратный отсчет от Андрея Маури: 62 дня до юбилея города Кирова

12 апреля 2019 года в Кирове состоялось торжественное открытие мемориальной доски герою Советского союза космонавту Александру Сереброву. Памятную плиту установили на здании школы № 14, где до седьмого класса учился космонавт.

Александра Сереброва называли «космическим Кулибиным» и «Гагариным 1990-х». Он десять раз выходил в открытый космос, за что и попал в книгу рекордов Гиннеса. Серебров участвовал в разработке базового блока орбитальной станции «Мир», в проектировании систем жизнеобеспечения, выходных скафандров.

В 1995 году Александру Сереброву было присвоено звание почетного гражданина Кирова за выдающиеся заслуги и подвиги, мужество и героизм.