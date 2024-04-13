Обратный отсчет от Андрея Маури: 61 день до юбилея города Кирова

13 апреля 1943 года в Киров поступила телеграмма за подписью Иосифа Сталина, в тексте которой он просит передать «братский привет и благодарность от Красной армии» рабочим и служащим городских хлебопекарен Кировского треста «Росглавхлеб».

Поводом для столь высокого знака внимания со стороны Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР стал собранный работниками хлебопекарен денежный сбор в сумме 93 тысячи 625 рублей на строительство самолёта, получившего при отправке на фронт имя «Кировский хлебопёк». Телеграмма свидетельствует о таком характерном явлении советской эпохи, как добровольные пожертвования населения на государственные нужды.