Обратный отсчет от Андрея Маури: 61 день до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
13 апреля 1943 года в Киров поступила телеграмма за подписью Иосифа Сталина, в тексте которой он просит передать «братский привет и благодарность от Красной армии» рабочим и служащим городских хлебопекарен Кировского треста «Росглавхлеб».
Поводом для столь высокого знака внимания со стороны Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР стал собранный работниками хлебопекарен денежный сбор в сумме 93 тысячи 625 рублей на строительство самолёта, получившего при отправке на фронт имя «Кировский хлебопёк». Телеграмма свидетельствует о таком характерном явлении советской эпохи, как добровольные пожертвования населения на государственные нужды.
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