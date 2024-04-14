Обратный отсчет от Андрея Маури: 60 дней до юбилея города Кирова

14 апреля 1957 года в Кирове завершился Первый городской фестиваль молодежи. По итогам художественных смотров 30 коллективам и 134 отдельным участникам оргкомитет присвоил звание лауреата городского фестиваля с вручением призов и ценных подарков.

Мероприятия охватывали организацию молодежных вечеров с разучиванием песен и игр, диспуты и беседы в заводских садах и клубах, оформление тематических витрин, выставок в Домах культуры, клубах, библиотеках, садах и парках, «красных уголках» предприятий, разработку эмблемы городского фестиваля, дипломов его лауреатов, изготовление значков и призов.

Успех фестивальных коллективов зависел от наличия в них квалифицированных художественных руководителей. Было подготовлено 300 массовиков-затейников для организации фестивалей в школах (занятия проводились на курсах во Дворце пионеров), учебных заведениях трудовых резервов (при областном управлении «Трудовые резервы»), городских клубах (при областном совете профсоюзов), на предприятиях и учреждениях (при Доме культуры Сталинского района, клубе имени Октябрьской революции, саде имени Степана Халтурина).