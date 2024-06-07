Обратный отсчет от Андрея Маури: 6 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
7 июня 2013 года в Кирове состоялась учредительная конференция регионального отделения Общероссийского народного фонда (ОНФ). Учредители регионального отделения ОНФ, а их 90 человек, представляют ветеранские, молодежные и женские организации, деловые круги, общественные объединения.
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Н.П. Гурьянова
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А.В. Черняев
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Д.В. Сергеев
На конференции под председательством Президента Вятской ТПП, доверенного лица В.В. Путина - Липатникова Николая Михайловича, были три сопредседателя ОНФ. Ими стали Гурьянова Надежда Павловна - директор Кировской государственной универсальной областной научной библиотеки имени А.И. Герцена, Черняев Андрей Вениаминович - главный врач Слободской районной больницы и руководитель Ассоциации медиков Кировской области, Сергеев Дмитрий Валерьевич - Председатель Правления Некоммерческого партнерства СРО «Объединение строителей Кировской области».
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