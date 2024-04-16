Обратный отсчет от Андрея Маури: 59 дней до юбилея города Кирова

15 апреля 1797 года основано старейшее промышленное предприятие города - губернская (ныне - областная) типография. Она находилась на первом этаже южного корпуса присутственных мест на берегу реки Вятки.

Из книги, посвящённой 100-летию типографии мы узнаём: «В ней была своя словолитня (предприятие по изготовлению шрифтов и других типографских материалов), которая была убыточной и не могла обеспечить её достаточным их количеством. После её закрытия шрифты закупались из Петербурга, и по их количеству и разнообразию к 1898 году она стала занимать одно из первых мест среди провинциальных типографий. Она, как и другие вятские типографии, ещё в начале 1870-х годов, выполняла заказы для Сибири, так как там не было подобных учреждений».