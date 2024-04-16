Обратный отсчет от Андрея Маури: 58 дней до юбилея города Кирова

16 апреля 1900 года родился архитектор Никита Иванович Козлов, который не только придал нашему городу знакомый облик, но и был автором уникальных (в значительной мере так и не реализованных) проектов, призванных превратить Киров в коммунистический «Город будущего».

Он разрабатывал ансамбль Октябрьского проспекта, это все здания в классическом добротном духе. Один из завершающих проектов - ансамбль на пересечении улиц Октябрьского проспекта и улицы Розы Люксембург. Никита Иванович был главным архитектором города с 1943 по 60-ий годы. В его руках была сосредоточена вся градостроительная политика Кирова. Он мыслил пространственно, проектировал площади и улицы. И из всех архитектурных стилей выбрал классицизм.

Современный вид Театральной площади, надстрой 22 школы, административное здание Кировэнерго и многое другое - работы Никиты Козлова. Он создавал целые архитектурные ансамбли. Логично было бы в юбилейный год одну из улиц города назвать именем этого выдающегося человека