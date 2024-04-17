Обратный отсчет от Андрея Маури: 57 дней до юбилея города Кирова

17 апреля 1983 года ранним воскресным утром в Кирове взорвали Дом культуры «Родина» (при открытии - ДК Сталинского района).

В конце Великой Отечественной войны заводчане стали строить свой Дом культуры, использовав площадку и фундаменты недостроенной кондитерской фабрики. В основном строили здание военнопленные немцы, которых в послевоенном Кирове было много. ДК в стиле сталинского неоклассицизма в итоге открыл свои двери к концу 1940-х годов и стал центром культуры микрорайона.

В 1983 г. очередная проверка выявила диверсию, которую совершили пленные при строительстве здания. Директор завода Александр Большев вспоминал, что вредительство выглядело так: «Немцы все силовые узлы подпилили, заделали и так закрасили, что без приборов дефекты и старения металлов на фермах не обнаружить». В итоге создавалась угроза посетителям ДК. Принимается решение взорвать простоявший более 30 лет Дом культуры. В том году я заканчивал учебу в 45 школе ( она находилась рядом с ДК- на фото) и утром 18 апреля по пути на занятия мы с одноклассниками испытали настоящий шок - вместо ДК виднелся пустырь, огороженный забором.