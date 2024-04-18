Обратный отсчет от Андрея Маури: 56 дней до юбилея города Кирова

18 апреля 1912 года Вятская городская управа сообщала полицмейстеру, что большинство жителей города передвигаются на велосипедах без разрешений и номерных знаков. Только 15 из 200 вятских велосипедистов катались по Вятке легально, остальные же игнорировали требования властей.

Для того чтобы получить разрешение ездить на велосипеде, необходимо было сдать экзамен. Если человек справлялся со всеми заданиями, он получал специальный документ и номерной знак («ярлык») на велосипед. Он выдавался в городской управе и имел срок действия один год, а при его получении с велосипедиста взимался специальный налог. В случае отсутствия номера инспектор (или городовой) мог арестовать велосипедиста и препроводить его в отделение, где взыскивался крупный штраф.