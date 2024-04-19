Обратный отсчет от Андрея Маури: 55 дней до юбилея города Кирова

19 апреля 1918 года в здании второй мужской гимназии (бывший Дом Союзов) проходил первый Губернский съезд профсоюзов, фабзавкомов и рабочих кооперативов. На нём было принято решение о слиянии фабзавкомов с профессиональными союзами. К 1918 году в губернии имелось 25 профессиональных союзов, объединявших около 65 тысяч человек, и 50 фабрично-заводских комитетов. Было создано Вятское центральное бюро союзов.