Обратный отсчет от Андрея Маури: 54 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
20 апреля 1915 года в Вятке на площади у Александровского сада проходила ярмарка «Свистунья».
Торговали обычными товарами: гипсовыми изделиями дымковских кустарей, игрушками, галантереей, мочеными грушами и прочими товарами.Народа было так много, что трудно было не только подойти к прилавкам и посмотреть поближе товары, но даже просто пройти по площади между торговыми рядами. Воздух был переполнен густой пылью, поднятой с сухой земли бесчисленным множеством ног, снующих взад и вперед посетителей «Свистуньи».
Большинство посетителей, конечно, были дети и подростки. Приводили сюда из лазаретов легкораненых воинов, а также воспитанников и воспитанниц местных детских приютов. Стоял оглушительный свист от всевозможных «Свистушек», раздавалось хлопанье «пугачей», деревянных пистолетов. Всюду перед глазами мелькали цветные «воздушные шары»...
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