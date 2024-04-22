Обратный отсчет от Андрея Маури: 52 дня до юбилея города Кирова

22 апреля 1988 года в Кирове был открыт шахматный клуб «Вятская ладья», который многие годы является центром развития шахмат в городе. В клубе «Вятская ладья» проходят спортивные соревнования, турниры по шашкам и шахматам для детей и взрослых.

В настоящее время - это структурное подразделение Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова» на базе шахматной федерации Кировской области.

Расположение клуба - набережная Грина. Ежегодно клуб ведёт набор детей в возрасте от 6 до 17 лет для обучения шахматам, а во время школьных каникул организуется профильный городской лагерь «Шахматы». В клубе с самого основания успешно работал настоящий подвижник и энтузиаст, первый вятский международный мастер по шахматам , тренер высшей категории Эдуард Аракелян (1966-2008).