Обратный отсчет от Андрея Маури: 53 дня до юбилея города Кирова

21 апреля 1785 года Екатериной II была подписана Жалованная грамота городам,по которой на «собрании градского общества», созываемом один раз в три года, должна была избираться общая городская дума.

По закону она решала важнейшие вопросы, касавшиеся ведения городского хозяйства и управления, а также выбирала из своей среды шесть гласных в постоянно действующий исполнительный орган - шестигласную думу. Последняя занималась текущим управлением городом. Руководителем шестигласной думы являлся городской голова.

Городское население было разделено на 6 разрядов. По отношению к каждому разряду устанавливались права и обязанности. На основании Жалованной грамоты начал формироваться Выборный представительный орган города Вятки. На схеме мы можем видеть систему самоуправления города. Первый городской голова - Машковцев Афанасий Яковлевич (ок. 1751-1821) - купец.