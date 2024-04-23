Обратный отсчет от Андрея Маури: 51 день до юбилея города Кирова

23 апреля 1978 года произошло наречение Владыки Хрисанфа в Епископа Кировского и Слободского в академическом храме Ленинградской Духовной Академии, а хиротония - в Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Молодой Епископ Хрисанф стал сороковым по счету Архиереем Вятской епархии. В то время в областном центре был один действующий храм - Серафимовский собор. На огромную епархию действовало лишь 32 храма из 866 бывших в епархии до революции.

В епархии ощущалась острая нехватка священников, а власти не разрешали рукополагать новых пастырей - в Кирове было всего шесть священников, а в городе Слободском - ни одного. В годы советской власти Кировская область была превращена в экспериментальный полигон по полному уничтожению Православия.