Обратный отсчет от Андрея Маури: 50 дней до юбилея города Кирова

24 апреля 1942 года делегация Кировской области отправилась в блокадный Ленинград. В Кировском обкоме ВКП(б) было принято решение оказать помощь морякам продуктами питания, теплой одеждой и медикаментами.

В этот день делегация прибыла в Ленинград на самолете, которым управлял Герой Советского Союза Клименко и встречена на аэродроме командующим ВВС Краснознаменного Балтийского флота генералом Самохиным. Состоялись встречи с моряками-балтийцами и жителями осажденного города.

Когда делегация возвращалась в Киров, железнодорожная станция «Волхов» была атакована немецкими самолетами. Трое из восьми кировчан погибли, в том числе руководитель делегации, секретарь областного комитета ВКП(б) Ф.Д. Машкин и секретарь горкома партии Лидия Прохорова (на снимке).