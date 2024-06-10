Обратный отсчет от Андрея Маури: 5 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

10 июня 2024 95 0
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8 июня 1934 года в Вятке была введена в действие одна из первых теплоэлектроцентралей в стране - ТЭЦ-1. Строительство ТЭЦ-1 при комбинате «Искож» было начато в 1930 году для снабжения тепловой и электрической энергией комбината «Искож», Северной бани, Хромового и Овчинно-шубного заводов и освещения города.

 

 

Пуск 1 очереди станции с 4 энергетическими паровыми котлами производительностью по 10 тонн пара в час и одним турбогенератором мощностью 2,5 тысяч киловатт. В топках котлов № 1, 2 сжигались дрова, в котлах № 3, 4 - кусковой торф. Дрова и торф в топки котлов подавались вручную. Механизация трудоемких процессов практически отсутствовала.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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