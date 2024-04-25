Обратный отсчет от Андрея Маури: 49 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
25 апреля 2014 года в Кирове состоялся Первый областной форум «Волонтеры информационного общества», собравший на своих площадках около тысячи учащихся и студентов образовательных организаций Кирова и области, а также представителей молодёжных общественных организаций, сообщает пресс-служба правительства области.
Благодаря проекту более 12 тысяч жителей области получили возможность освоить азы компьютерной грамотности. В проекте приняли участие около 1500 волонтеров, было задействовано более 200 площадок для обучения.
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