Обратный отсчет от Андрея Маури: 48 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

26 апреля 2024 27 0
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26 апреля 2016 года в день 30-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС, по инициативе Главного управления МЧС при поддержке общественных организаций, в том числе Кировского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, был открыт мемориальный комплекс «Пожарным-чернобыльцам».

 

 

Пожарные одними из первых встретили смертельную угрозу и отдали свою жизнь ради спасения миллионов граждан. В числе 20 дежурных операторов станции, работавших в тот роковой день, был уроженец вятской земли Александр Кудрявцев. Всего же на ликвидации последствий катастрофы работали 3985 кировчан.

 

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