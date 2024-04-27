Обратный отсчет от Андрея Маури: 47 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
27 апреля 2016 года депутаты Кировской городской Думы приняли решение об установке в областном центре мемориальной доски первому губернатору Кировской области Владимиру Сергеенкову. Он возглавлял регион с 1996 года по 2004 год.
Мемориальная доска появилась на доме № 67 по улице Карла Либкнехта. Здесь с 1981 по 2007 год жил Владимир Нилович.
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