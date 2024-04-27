Обратный отсчет от Андрея Маури: 47 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

27 апреля 2024 35 0
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27 апреля 2016 года депутаты Кировской городской Думы приняли решение об установке в областном центре мемориальной доски первому губернатору Кировской области Владимиру Сергеенкову. Он возглавлял регион с 1996 года по 2004 год. 

 

 

Мемориальная доска появилась на доме № 67 по улице Карла Либкнехта. Здесь с 1981 по 2007 год жил Владимир Нилович.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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