Обратный отсчет от Андрея Маури: 47 дней до юбилея города Кирова

27 апреля 2016 года депутаты Кировской городской Думы приняли решение об установке в областном центре мемориальной доски первому губернатору Кировской области Владимиру Сергеенкову. Он возглавлял регион с 1996 года по 2004 год.

Мемориальная доска появилась на доме № 67 по улице Карла Либкнехта. Здесь с 1981 по 2007 год жил Владимир Нилович.