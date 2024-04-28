Обратный отсчет от Андрея Маури: 46 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

28 апреля 2024 109 0
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28 апреля 1980 года наш земляк, маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов (1911-2012) за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической республике Афганистан удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 2-го ордена Ленина.

 

Соколов - один из руководителей действий советских войск в Афганистане. Формально осуществлял взаимодействие между советскими и афганскими войсками, фактически - планировал ведение боевых действий.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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