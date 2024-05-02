Обратный отсчет от Андрея Маури: 45 дней до юбилея города Кирова

29 апреля 2017 года торжественно открыли новое колесо обозрения. Аттракцион располагается в парке у кировского цирка, между прудом и рестораном быстрого питания. Это место выбрали после того, как жители города выразили недовольство первоначальными планами установить колесо на Театральной площади, между драматическим театром и корпусом ВятГУ.

Монтаж 50-метрового колеса обозрения занял около пяти месяцев. Первыми на нем покатались воспитанники интерната. Завершился праздник в парке фейерверком.