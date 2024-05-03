Обратный отсчет от Андрея Маури: 44 дня до юбилея города Кирова

30 апреля 1900 года в Вятке была открыта бесплатная библиотека-читальня имени А.С. Пушкина. Первый устав библиотеки подписал Аркадий Васнецов – заместитель городского головы, который сам получал и платил деньги, закупал оборудование, оформлял документы – одним словом, делал всю черновую работу.

Наблюдателем за библиотекой назначен протоирей вятского Александро-Невского собора о. Владимир Дрягин. Количество читателей в 1900 г. – 507 человек число посещений в день – 50 человек, книжный фонд – 100 экземпляров, периодических изданий – 19 наименований. При библиотеке был создан попечительский комитет, а его председателем стал городской голова Я. Поскребышев.

Вокруг благого дела по открытию библиотеки имени А.С. Пушкина собрались лучшие люди Вятки: Иван Владимирович Рязанцев – казначей городского попечительства, Пётр Павлович Никонов – педагог, инспектор Вятской мужской гимназии, Николай Григорьевич Гусев – надворный советник, много делавший на благотворительном поприще.