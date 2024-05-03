Обратный отсчет от Андрея Маури: 43 дня до юбилея города Кирова

1 мая 1930 года торжественно открыли Дом связи, «гордость Вятского строительства» - новый почтамт. Вятская почтовая контора, которая за полуторавековую историю существования неоднократно меняла свои адреса, приобрела постоянное место жительства – собственное здание, построенное специально для нужд почтово-телеграфной отрасли.

Здание было возведено по проекту московского архитектора Бориса Коршунова на месте большой усадьбы купцов Рязанцевых с садом сиреней и значительных остатков крепостного вала XVII века с главной посадской башней – Московской. Это первая после окончания гражданской войны крупная постройка города в стиле конструктивизма, расположенная на перекрестке двух улиц с большим перепадом рельефа, поэтому этажность его меняется от трех до пяти этажей.

В 10 часов утра мимо нового здания почтамта прошли колонны демонстрантов с праздничными приветствиями, а в 17 часов состоялось торжественное открытие Дома связи и праздничный концерт.