Обратный отсчет от Андрея Маури: 42 дня до юбилея города Кирова

2 мая 1835 года в городе основан один из первых в России Вятский губернский статистический комитет, занимавшийся изучением материалов об истории и культуре края, о чём было объявлено на заседании у Вятского гражданского губернатора Кирилла Яковлевича Тюфяева, ставшего первым его председателем.

Для полного и коренного познания о положении каждой губернии губернаторам было предписано сообщать по особой форме необходимые сведения по разным разделам статистики и когда потребности государства вызвали необходимость приступить к организации статистических работ.

Время организации статистического комитета совпало с периодом вятской ссылки А.И. Герцена (с 19 мая 1835 по 24 декабря 1837 г.), который оказал неоценимые услуги в организации работы статистического комитета, став первым редактором описаний губернии, полученных с мест.