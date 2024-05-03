Обратный отсчет от Андрея Маури: 41 день до юбилея города Кирова

3 мая 1848 года в семье священника родился Виктор Михайлович Васнецов. Учился в духовном училище, а затем и в духовной семинарии.

Первой его работой как художника стала роспись в Вятке собора, совместно с сосланным в город поляком Михалом Эльвиро Андриолли. Тогда Виктор Михайлович, утвердившись в своем желании стать живописцем, отправился учиться в Петербург, сначала в рисовальной школе Крамского, а после в академии художеств (в 1893 году стал ее действительным членом).

С 1878 г. Васнецов являлся членом Товарищества передвижников, путешествовал по Европе - посетил Францию и Италию. Участвовал в экспозициях передвижников и был участником мамонтовского кружка (объедение русской интеллигенции, основанное в Риме, но получившее развитие в усадьбе мецената С.И. Мамонтова в Абрамцево).

Настоящий пик творчества Васнецова приходится на тот период, когда он находит себя в стиле модерн. Его можно считать основоположником особого русского стиля. Для этого он преобразовал русский исторический стиль, обогатив его легендарными и сказочными сюжетами.

Благодаря инициативе братьев - художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, в городе Вятке в 1910 году был открыт художественно-исторический музей, который расположен в историческом центре Кирова и по сей день работает, теперь уже нося имя этих талантливых и гениальных Вятских художников.