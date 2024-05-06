Обратный отсчет от Андрея Маури: 40 дней до юбилея города Кирова

4 мая 1875 года в Вятке на частные пожертвования, организованные Медицинским обществом Вятской губернии, была открыта бесплатная лечебница для приходящих больных, в дальнейшем получившая название «Михайловская». Инициатором учреждения Общества был Михайлов И.И., неутомимый и бескорыстный деятель.

Средства Общества были всегда скромны, но удалось осуществить немало прогрессивных, полезных для губернии и города дел. Члены Общества-врачи за прием больных вознаграждения не получали. Участие земских врачей в заседаниях Общества являлось эффективным методом усовершенствования врачебных знаний. Общество занималось просветительской работой среди населения, боролось с инфекционными заболеваниями, успешно занималось вопросами городской санитарии и общественной гигиены. Работало Общество более 50 лет.