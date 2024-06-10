Обратный отсчет от Андрея Маури: 4 дня до юбилея города Кирова

9 июня 1886 года родилась Ольга Ивановна Коновалова (Мезрина), потомственная мастерица дымковской игрушки, члена Союза художников, лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина. Дочь мастерицы А.А. Мезриной, с детства помогала матери лепить и расписывать игрушки.

В 1939 году участвовала в оформлении зала Кировской области на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Участник областных, республиканских, всесоюзных, всемирных выставок; персональные выставки состоялись в Кирове в 1971, 1976 г. Самая крупная коллекция игрушек О.И. Коноваловой хранится в Кировском областном художественном музее имени Васнецовых, а также в музеях Москвы, Загорска, Санкт-Петербурга, Международной академии керамики в Женеве.